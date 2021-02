Melipilla derrotó en penales a San Felipe y ascendió a Primera División

Agencia Aton

07.02.2021

Con gran dramatismo, Deportes Melipilla derrotó en la tanda de penales a Unión San Felipe tras ganar por 1 a 0 en el encuentro de vuelta y logró el ascenso a Primera División tras quedarse con la Liguilla de Promoción.



El encuentro comenzó con llegadas para ambos lados, pero no fue hasta los 30 minutos, tras una gran seguidilla de llegadas de los metropolitanos, que Gustavo Guerreño aprovechó un pivoteo de Gonzalo Sosa y puso apertura de la cuenta y la igualdad en la serie, forzando momentáneamente la definición a penales.



A pesar de la ventaja, el encuentro continuaba siendo para ambos, ya que el que convertía se estaría quedando con el ascenso a la división de honor. El 1 a 0 fue el definitivo para el primer tiempo y solo restaban 45 minutos para definir quién acompañaría a Ñublense en la próxima temporada.



A los 53 minutos, Tomás Lanzini tocó el balón con la mano y el árbitro Roberto Tobar no dudo en cobrar penal. Desde los 12 pasos, Sosa lanzó hacia la mano izquierda de Andrés Fernández, quien se quedó quieto, pero el balón dio el vertical, ahogando el grito de gol de Melipilla.



Como si ya no fuera suficiente para Sosa, a los 75’, el melipillano le dio un manotazo a Lanzini y el juez tampoco dudo en darle la roja directa. Lo anterior también generó la expulsión de un miembro del cuerpo médico de la visita luego de reclamarle al árbitro no haber revisado la jugada en el VAR.



Con un jugador más, San Felipe se volcó al ataque en búsqueda de ganar el encuentro en los 90 minutos. Sumado a ello, el duelo se tornó más trabado a causa de las constantes faltas por parte de ambos equipos.



Pero el tanto definitorio no llegó dentro del partido y el nerviosismo terminó trasladándose a los lanzamientos penales, teniendo a Melipilla como pateador inicial de la serie. Christopher Barrera, Bryan Corté y Brayan Valdivia anotaron a favor de los metropolitanos, teniendo solo a Brayan Garrido como el único que estrecho su lanzamiento al horizontal. Por su parte, Juan Méndez fue el único gol a favor de San Felipe, puesto que Nicolás Peranic le atajó a Jimmy Cisterna, Julio Castro la tiró fuera y el portero de la visita le tapó a Ignacio Mesías para completar el ascenso a la Primera del fútbol chileno.



De esta forma, Deportes Melipilla volvió a la división de honor luego de 13 años tras terminar la fase regular de la Primera B en el quinto lugar y derrotar a Puerto Montt y Rangers de Talca en la Liguilla de Promoción.