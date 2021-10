"Mi sueño se hizo realidad": la reacción de Joaquín Montecinos tras su nominación a la Roja

Agencia Aton

02.10.2021

Horas bastante complejas vivió el cuerpo técnico de la Selección Chilena, encabezado por Martín Lasarte, ante la confirmación de que no podría contar con Eduardo Vargas y Bastián Yáñez para la próxima triple fecha clasificatoria, debido a las lesiones que sufrieron ambos futbolistas.



Eso sí, la incertidumbre no le duraría mucho a "Machete", que ante la imposibilidad de contar el segundo máximo goleador de la Roja y el joven talento de Unión Española, decidió convocar de emergencia al puntero izquierdo Ángelo Sagal (Gaziantepspor) y Joaquín Montecinos (Audax Italiano), una de las buenas figuras del Campeonato Nacional.



Este último, en conversación con radio ADN, señaló que "fue un momento que no voy a olvidar nunca. Estaba haciendo unas cosas en el computador y me llamó el gerente del club para darme la noticia. Un momento espectacular, mucha emoción, un sueño que se está haciendo realidad y la verdad es que me lo tomé así".



Si bien lamentó que su citación fue ante las molestias físicas de otros profesionales, puntualizó que "quiero dar lo mejor de mí y aprovechar cada oportunidad que me toque. Mi sueño fue siempre estar acá en la Roja y estoy demasiado feliz por estar a un paso de cumplirlo".



Respecto de sus características y el impacto que tendrá en el combinado criollo, el atacante señaló que aportará "mucha entrega, mucho sacrificio, ir para adelante, seguir haciendo lo que estoy haciendo en Audax Italiano, ser inteligente, táctico y poder ayudar hacia adelante en los momentos más difíciles del partido".



En la misma línea subrayó que "hay una calidad tremenda en la Selección. Que Alexis te dé un pase al espacio, al pie, junto con Aránguiz, Isla, Vidal. Todos los jugadores que tiene Chile son de mucha calidad técnica y tengo que ser inteligente para aprovechar los espacios y si la meto adentro, mucho mejor".



Chile enfrentará el próximo jueves a su similar de Perú en calidad de visita, desde las 22 horas. Luego, recibirá a Paraguay el domingo 10 y culminará su periplo el jueves 14 ante Venezuela.