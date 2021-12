"Mi vínculo terminó": La lista de jugadores que dejarán Universidad de Chile

24horas tvn

06.12.2021

Un día después del infartante partido ante Unión La Calera, Universidad de Chile comenzó de manera inmediata a definir la lista de jugadores que no serán parte del plantel 2022.

El primero en anunciar que no seguirá en los azules fue el argentino Nahuel Luján. "Me dieron de baja. Para el 2022 no voy a ser tenido en cuenta. La verdad, es que tengo mucho dolor. Me lo acaban de decir", confirmó.

Otro que no seguirá siendo considerado en la U es el venezolano, Luis del Pino Mago, quien apuntó que "se me responsabilizó más que a la mayoría".

Diego Carrasco en tanto, en las afueras del CDA, confirmó que ya se le comunicó que para la próxima temporada "no querían contar conmigo". "Siempre traté de dejar todo en la cancha", valoró.

Otro que prepara sus maletas es el volante Gonzalo Espinoza, quien en declaraciones que reproduce Cooperativa, reconoció que "mi vínculo con la U terminó. Se cumplió un ciclo".

Mario Sandoval también confirmó que no seguirá. "Me dijeron que no iban a ejercer la opción de compra que tenía el club, nada más que eso", manifestó en declaraciones reproducidas por el mismo medio.

Sebastián Galani por su parte dejó en duda su continuidad, detallando que termina contrato. Augusto Barrios también terminó su vínculo y no continuará en la U.



A esta lista se sumarían Osvaldo González y el volante Brandon Cortés, quien debe retornar a Boca Juniors tras una temporada en la que prácticamente no jugó.

¿QUÉ PASA CON LARRIVEY?

El goleador de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que se refiere a la campaña y también a su continuidad en el club.

"Si el presidente cumple su palabra (y confío en que así será) nos volveremos a encontrar el año que viene para seguir vistiendo con enorme orgullo la hermosa U en el corazón, y en caso contrario, me iré con la frente en alto", manifestó.