"Mientras tanto no": La advertencia de Gustavo Quinteros a la dirigencia de Colo Colo

El DT de los albos se desligó de cualquier responsabilidad por los resultados que tenga el equipo en el inicio del torneo, debido a que aún no cuenta con el plantel completo.

25.03.2021

Gustavo Quinteros le mandó un advertencia a la dirigencia de Colo Colo. En una conferencia de prensa desarrollada este jueves, el DT del 'Cacique' lamentó la demora en los refuerzos para la presente temporada y aseguró que "no se hará responsable de los resultados" mientras no cuente con todos los jugadores solicitados.

"Vamos a iniciar el torneo sin tener el plantel completo, así que estamos esperando la llegada del marcador central y el delantero; dos puestos importantes a reforzar", comenzó el entrenador argentino-boliviano.

Posteriormente, Quinteros sentenció: "Cuando completemos el plantel seré totalmente responsable como lo hice la temporada anterior. Vine y salvamos el equipo del descenso. Ahora seré responsable cuando tengamos equipo completo y competitivo. Mientras tanto no".

En la misma línea, el técnico de Colo Colo habló de Matías Zaldivia: "Él no está para jugar 90 minutos. Viene de una lesión muscular, pero es muy probable que lo tenga que citar igual, porque nos quedamos sin experiencia, sin juego aéreo. Necesitamos de forma urgente otro central. Hoy tenemos que iniciar con dos chicos de 18 años en defensa... No es lo ideal".

Además, el estratego volvió a comentar la situación de Nicolás Blandi: "Está lesionado, solo he contado con él un par de semanas. No está a disposición para jugar y entrenar".

Posteriormente, el ex Universidad Católica comentó la suspensión de cuatro fechas de Maximiliano Falcón: "Hemos hablado mucho con él, no solo de forma individual sino también con el grupo. Cometió un error muy grave y está sinceramente arrepentido. Sabe muy bien que no puede volver a cometer el mismo error".

Para finalizar, adelantó el debut de los albos ante Unión La Calera del sábado: "Tenemos que prepararnos porque vamos a enfrentar a un equipo fuerte. Es el primer partido del torneo y tenemos que iniciar de la mejor manera, hemos trabajado mucho".