Miguel Pinto responde a Johnny Herrera: "Cada uno tiene sus demonios con quien pelear"

Agencia Uno

23.12.2019

El arquero Miguel Pinto aprovechó este domingo, durante su presentación oficial como refuerzo de Colo Colo, de responderle a Johnny Herrera, quien se mostró sorprendido por el fichaje del ex golero de O’Higgins en el cuadro albo.



El ex capitán de Universidad de Chile y flamante incorporación de Everton declaró a LUN que “no entiendo por qué Miguel lo hizo. Él es un año más chico que yo, lo conozco de niño y sé lo que siente por la ‘U’. No entiendo su decisión. Puede ser que esté necesitado de dinero, no sé. Yo nunca haría eso, no transo mis principios”.

Durante la conferencia de prensa, el nuevo refuerzo del ‘Cacique’ dijo en el Monumental que "con respecto a las declaraciones o críticas de compañeros de profesión, no me voy a referir. La verdad es que le deseo bastante éxito en sus proyectos profesionales, familiares”.



“Cada uno tiene sus demonios con quien pelear. Espero que él encuentre pronto la paz”, agregó sobre Herrera.



Miguel Pinto firmó por una temporada con el ‘Cacique’, donde deberá luchar por un puesto con Brayan Cortés y Darío Melo.