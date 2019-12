Miguel Pinto y su llegada a Colo Colo: "Para mí es un salto de nivel en mi carrera"

24Horas.cl TVN

17.12.2019

Minutos después de que Colo Colo oficializara el fichaje de Miguel Pinto, el portero enfrentó a los medios de comunicación para realizar sus primeros comentarios como nuevo jugador de los albos.

"Para mí es un salto de nivel en mi carrera, la verdad de que Colo Colo se haya fijado en mí y en mi trayectoria me pone muy contento, entonces a trabajar para hacer aún más grande la institución," expresó.

Respecto a lo sorpresiva que pudo ser su llegada, considerando que fue formado en el archirrival, Universidad de Chile, Pinto respondió brevemente: "Para todos sorprende yo creo" para luego detallar que otros futbolistas han vivido situaciones similares.

"Se tiene que tomar con mucho profesionalismo, siempre he sido así y ahora no será la excepción. Me voy a jugar la vida por la camiseta que defiendo", manifestó.

Consultado por la posibilidad de reencontrarse con Matías Fernández, con quien tuvo varios duelos cuando Pinto jugaba por la U de Chile, el portero se lo tomó con humor: "Ahí me lo topé, lo pude atajar en el pasillo", generando las risas de los presentes.

"Si llega a Colo Colo y sigue tal como estaba en el 2006 conmigo, vamos a ganar grandes cosas. Es una gran persona y sería un honor estar en un equipo junto a él", agregó.