Ministra del Deporte y reunión de la U en cuarentena: "Rechazamos lo realizado por el entrenador"

08.04.2021

Minutos después de que Rafael Dudamel reconociera en conferencia de prensa haber realizado una reunión en su domicilio con integrantes del plantel de Universidad de Chile, la ministra del Deporte manifestó su posición a través de redes sociales.

"Los permisos entregados al fútbol son para la práctica deportiva, no para reuniones en domicilios. Rechazamos lo realizado por el DT de la U", sostuvo Cecilia Pérez.

"Llamamos a respetar las medidas del Ministerio de Salud y a colaborar con el contexto: todos debemos ser un ejemplo para la ciudadanía", agregó.

LAS EXPLICACIONES DE DUDAMEL

"Al terminar el entrenamiento los futbolistas ni siquiera se pueden bañar acá. Con algunos de nuestros jugadores quisimos complementar información sobre el trabajo. Desde esa idea, es cierto que entraron y salieron algunos jugadores de mi casa, yo les esperaba con mi cuerpo técnico, 3-4 de ellos, para compartir información de trabajo. Entendiendo que algunos vecinos de la comunidad se preocuparon, llamaron a las autoridades y yo las atendí. Habíamos terminado esa actividad laboral. Interrumpí la sesión de la ANFP y la junta médica que había comenzado a las 8 de la noche para atender a las autoridades fuera de la casa".



"Fue una conversación de 2 ó 3 minutos, tomaron mi nombre y los manifesté con total respeto que estábamos en una sesión de planificación de cuerpo técnico y lo comprendieron. Me manifestaron la inquietud de algunos vecinos, no por ruido, sino por la movilización de autos, pero entendieron lo que les pude explicar y regresé a la actividad de la ANFP con los capitanes, técnicos para fortalecer todos los protocolos respecto al Covid-19", agregó.



En la misma línea, sostuvo: "A la comunidad donde resido, si sintieron alguna inquietud, mil disculpas. Por eso quise comenzar mi intervención con esto, aclarando que en ningún momento llegamos a estar todos juntos, no fueron citados todos los futbolistas y entraba uno y salía el otro. Es bueno aclararlo, si hubiese sido una reunión de 15 personas, que no fue así, de igual forma si no debe seguir ocurriendo, no ocurrirá".