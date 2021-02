"Mojando la camiseta": Ignacio Jara destaca actual estado anímico de Colo Colo en lucha por no descender

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

02.02.2021

El triunfo por 2-1 ante Unión La Calera confirmó el alza de Colo Colo en los últimos partidos, donde sumó cinco duelos sin perder, y tomar otro respiro en su lucha por evitar el descenso.

Un jugador clave en la mejora del 'Cacique' ha sido Ignacio Jara, quien marcó en la victoria ante los 'cementeros', por lo que se mostró bastante feliz.

"Me sentí super cómodo, cada vez agarro más confianza y eso me lo da el cuerpo técnico. Creo que con trabajo se va logrando todo y espero seguir apoyándome en mis compañeros. Muy contento por el gol, fue todo muy rápido y cuando vi ese espacio se dio. Pude ayudar al equipo como antes lo hicieron otros compañeros", reconoció este martes en conferencia de prensa.

Sobre la lucha por la permanencia, sostuvo: "El estado anímico es importante, lo hemos mejorado mucho trabajando en conjunto. Nos propusimos ganar lo que más podamos y que en estas situaciones hay que tener más calma que cuando los partidos están igualados. En estos partidos estuvimos en esos momentos, pero con grandes actuaciones, mojando la camiseta".

"Nosotros no pensamos en el descenso, tenemos la posibilidad de revertir la situación y hay que ganar tres finales que se vienen, que serán durísimas. Pensamos solo en ganar, seguir unidos como en este último tiempo que hemos mejorado mucho. Lo que ha pasado ya fue, nos propusimos luchar hasta el final, correr por el compañero y lo vamos a seguir haciendo", añadió.

Por último, Jara comentó: "Todavía no he alcanzado mi cien por ciento, hace tiempo no jugaba tantos minutos porque en Brasil no se dio la oportunidad. Estoy trabajando mucho la parte física, la parte táctica que me pide el profesor".

