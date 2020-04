Montillo y el retiro: "Por el momento, este es mi último año"

El volante de Universidad de Chile explicó que evaluará su futuro a fin de año. "No quiero esperar que la gente diga 'ah, no rinde porque está viejo'", dijo.

El regreso de Walter Montillo a Universidad de Chile ilusionó a los hinchas azules con un mejor futuro. Sin embargo, la estadía del talentoso volante argentino podría no extenderse por mucho más tiempo. Y es que él mismo aseguró que este podría ser su último año como futbolista profesional.

Montillo firmó por un año con la U y explicó que evaluará su futuro a fin de año. "Decidí ver en noviembre; cómo estoy jugando, cuál es mi situación y la del equipo. Pensaré muy bien lo que haré. Por el momento, este es el último año que voy a jugar", señaló en diálogo con El Mercurio.

"En ese mes evaluaré si estoy para seguir o para dar un paso al costado. Es una decisión familiar. Tengo 36 años y es muy difícil mantener un nivel competitivo en la posición en que juego, cuando uno se va poniendo más viejo. No me puedo sacar la edad, si bien puedo entrenar para estar a la altura, el cuerpo empieza a jugar en contra. Me he sentido muy bien, pero antes de venir ya lo habíamos hablado con mi señora. Quiero que la U sea mi último equipo", complementó.

"Soy muy autocrítico: Quiero irme bien, siendo importante dentro de la cancha y ojalá siendo campeón. "No quiero esperar que la gente diga 'ah, no rinde porque está viejo'. Eso no", agregó.

Respecto a qué hará una vez que se retire del fútbol profesional, el experimentado mediocampista trasandino descartó quedarse en Chile: "Me devolveré a mi país. Estoy en un proyecto de ByP Argentina -junto a mi representante y mi mejor amigo- de ayuda a los chicos para prepararse en la vida. Eso me tiene muy entusiasmado".

Por otro lado, Montillo reveló el que, a su juicio, e el jugador de la U que más se parece a él: "No me gusta hacer comparaciones, pero encuentro que Pablito (Aránguiz) es el jugador más parecido a mí. Ahora, él puede jugar como extremo y lo hace con mucha naturalidad, lo que a mí se me complica un poco. En todo caso, hablar de Camilo Moya o Aránguiz está de más, porque son grandes jugadores".

Además, destacó a uno de los jugadores más jóvenes del plantel y que, para él, tiene un gran futuro: "De los más pequeños, Luis Rojas me sorprende por su físico y sus condiciones. Dará que hablar, depende de él, sabe que debe mejorar algunas cosas. Tiene que entrenar, ser lo más profesional y humilde posible para consagrarse. Ojalá que lo podamos ayudar", sostuvo.

