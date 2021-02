Mouche finiquitó su contrato en Colo Colo y no estará ante O'Higgins

Agencia Aton

13.02.2021

Después de dos años, el paso de Pablo Mouche por Colo Colo llegó a su fin. El atacante argentino finiquitó anticipadamente su contrato con el Cacique y no estará en la última fecha ante O'Higgins de este domingo, clave en la lucha de los albos por la permanencia.



Recordemos que el contrato del ex Boca Juniors terminaba al final de la temporada y se veía lejana una renovación.

"Nos estamos jugando la vida y ustedes no hacen nada": El reclamo de la banca de Colo Colo en duelo ante Cobresal Leer más

Según informó hoy el periodista Christopher Brandt de ESPN, "Mouche se enteró de que no iba seguir en el club antes del duelo contra Cobresal, pero no pensó que sería finiquitado antes del partido de mañana".



Por lo tanto, el atacante no viajará a Rancagua con el equipo de Gustavo Quinteros para enfrentar al Capo de Provincia, en un encuentro programado para las 18:30 horas de este domingo y que definirá si el cuadro popular sigue en Primera División o debe jugar la promoción.

El equipo albo a través de sus redes sociales, dio a conocer el parte médico del jugador, en el que confirma un desgarro fibrilar en el aductor largo en el último partido contra Cobresal. Razón que en redes esgrimen, sería la causa de la anticipada desvinculación.

🚨 Parte médico del jugador Pablo Mouche. pic.twitter.com/HwMthiPm2C — Colo-Colo (Desde 🏡) (@ColoColo) February 13, 2021

Proveniente desde Banfield, Mouche llegó a Pedrero en 2019 y dejó una cuota de ocho goles y 13 asistencias repartidas en 52 partidos.