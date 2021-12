"Mucho éxito": Deportes Iquique se refuerza con una ex promesa de Colo Colo

24horas tvn

21.12.2021

Deportes Iquique comienza a reforzarse de cara a la temporada 2022, donde buscará nuevamente una oportunidad para ascender tras el fracaso vivido este año. Para ello, ya confirmó a su primer refuerzo: Roberto Riveros.

El delantero, de 25 años, llega proveniente de Santiago Morning, club con el que llegó a la semifinal de la liguilla de ascenso frente a Deportes Temuco y donde anotó siete goles.

Sin embargo, la carrera de Riveros no sólo ha estado en el ascenso. Fue formado en Colo Colo y hasta hizo su debut en primera división, siendo considerado una de las “joyas” y grandes promesas del semillero albo. Eso incluso lo llevó a ser sparring de la Roja de Sampaoli.





No obstante, no tuvo el éxito esperado y debió iniciar un largo recorrido en segunda y hasta tercera categoría, algo que, a su juicio, fue culpa suya.

“Creo que fue 100% culpa mía. Estaré siempre agradecido de ese club, ellos me formaron, yo llegué ahí con nueve años y me fui cuando tenía 20. No supe aprovechar la opción, quizá por inmadurez. Tuve que dar la vuelta larga hasta hoy, pero de esas cosas uno aprende mucho. Cuando estaba en Colo Colo yo me sentía el mejor jugador del mundo, y no tomé ese momento como debí haberlo hecho. Era chico y compartía en el plantel con jugadores como Esteban Paredes, Jaime Valdés, Esteban Pavez, Emiliano Vecchio. Hoy en día pienso distinto, hoy juego cada partido como si fuese el último y pienso que de a poco iré escalando”, reconoció hace unos meses en entrevista con As Chile.

En esa misma línea, Riveros contó que tras partir del “Cacique” cedido a Deportes Santa Cruz, que se encontraba en Segunda División Profesional, sintió que “fue el tropiezo más grande de mi carrera”.

"Yo me desencanté. Fue el tropiezo más grande de mi carrera. Hablaba con mi familia y les decía 'no quiero seguir jugando fútbol, ahora lo haré por diversión no más'. No quería más guerra, pero las vueltas de la vida me dieron otra oportunidad", reveló.

Además del "Chago" y Colo Colo, el atacante jugó en Cobreloa, Deportes Colchagua, Rodelindo Román y Deportes Santa Cruz.