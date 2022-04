"Mumo": El trending topic que surgió tras el canto de la hinchada de la UC durante el minuto de silencio para Leonel Sánchez

24Horas.cl Tvn

Este sábado Universidad Católica y Universidad de Chile protagonizan una nueva versión del "clásico universitario", válido por la octava fecha del Campeonato Nacional.

En ese contexto se dio un sentido homenaje al fallecido exjugador de los azules, Leonel Sánchez, quien falleció la madrugada de este sábado.

Sin embargo, cuando se estaba realizando un minuto de silencio en memoria del fallecido futbolista, parte de la hinchada de la UC comenzó a gritar un ofensivo canto.

La situación no pasó inadvertida en redes sociales, en donde se formó un debate entre las fanaticadas de ambos equipos, ya que algunos cruzados defendieron lo sucedido, argumentando que anteriormente la hinchada de los azules se había burlado de la muerte de Raimando 'Mumo' Tupper.

Este generó que 'Mumo' se transformara en trending topic en Twitter, en donde incluso el senador Matías Walker, reconocido seguidor de la UC, opinó al respecto.

Me quedo con la reacción de la inmensa mayoría del estadio que quiso tapar con aplausos la vergüenza del grupo de imbéciles que no les gusta el fútbol y no respetaron el minuto de silencio por el gran Leonel. Así como otros imbéciles antes no respetaron la trágica muerte del Mumo