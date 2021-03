“Muy poco serio, una falta de respeto": Otro vuelco en el futuro de Jorge Valdivia que no llega a Unión Española

El 'Mago' no se presentó a los exámenes médicos y no formará parte del elenco hispano, pese a que las negociaciones estaban avanzadas.

Otro vuelco en el futuro de Jorge Valdivia luego de su salida de Colo Colo, luego que desde Unión Española aseguraran que el volante no llegará al club hispano.

Así lo confirmó el gerente general Luis Baquedano, quien se refirió en duros términos a la decisión final del 'Mago' de no fichar en el elenco de Santa Laura.

“Muy poco serio, una falta de respeto. Que le vaya bien en otro lado... Teníamos un acuerdo cerrado, listo, lo iban a revisar incluso los médicos, y no apareció en la revisión, y posteriormente su representante me avisa que no va a venir a Unión Española", señaló según consignó ADN.

Así, el futuro del '10' sigue en entredicho, ya que luego de no continuar en los albos parecía estar arreglado con Coquimbo Unido. Sin embargo, finalmente había aparecido la opción de Unión Española como la más concreta. Pero con toda esta situación que informaron desde los hispanos, se desconoce el destino final del ex seleccionado chileno.