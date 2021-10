Ni lo juveniles se salvan: El dilema que enfrenta Colo Colo a pocas horas de jugar frente a Audax Italiano

24Horas.cl Tvn

27.10.2021

Después de que la Seremi de Salud enviara a cuarentena a 44 miembros del plantel de Colo Colo por un brote de covid y contactos estrechos, llegaron las reacciones desde el Cacique.



El club corrigió que son 35 contactos estrechos y el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, sacó la voz y aseguró que pidió que se suspenda el partido de este jueves ante Audax Italiano, donde los albos tendrán que jugar con juveniles.





"La verdad que es complejo, duro, difícil, hemos enviado una carta a la ANFP exigiendo la suspensión del partido, es una situación inédita que existe una nueva variante en el país que tiene una tremenda propagación. No queremos excepciones solo apelar a la justicia deportiva. no hay forma de reaccionar con 24 horas antes. Pasarán a cuarentena todos los del primer equipo, y más de 10 de la serie juvenil. No descartamos que la Casa Alba también eventualmente pueda ser declarada en cuarentena", reconoció el timonel de la concesionaria a radio Cooperativa.



Además, contó que se enteraron por la prensa y que la notificación de la Seremi llegó pasada las 20 horas.



En tanto, Lorenzo Antillo, presidente del conjunto italico, manifestó su postura de no querer que se suspenda el cotejo, por lo que Valladares sostuvo: "Obviamente todos los argumentos son válidos, hay que hacer un análisis general, si bien la reglamentación es clara, cuando estamos enfrentando un brote de delta obviamente la justicia deportiva cuando afecta a cada uno de los clubes se puede sentir pasado a llevar. Lo que estoy planteanado, es adaptarnos, no estamos pidiendo nada que pase por encima del resto, estamos pidiendo tener las mismas armas para poder competir. Apelamos a que se pueda reprogramar, hay más fechas".

La complicación con los juveniles

Mediante sus redes sociales, Colo Colo envió un comunicado reiterando lo dicho por Valladares, entregando información sobre los futbolistas juveniles del plantel.

"11 jugadores de los 42 en cuarentena, son además juveniles y varios de ellos viven en Casa Alba, por lo que tanto jugadores que entrenan como los que viven en el recinto quedarían impedidos de participar en el duelo de este jueves al ser según definición sanitaria 'contactos estrechos'".