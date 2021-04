Nicolás Blandi rompió el silencio por su mal rendimiento en Colo Colo: "No me había pasado nunca en mi carrera"

24Horas.cl TVN

15.04.2021

Nicolás Blandi ha tenido un paso para el olvido en Colo Colo, donde apenas ha anotado 2 goles en el poco más de un año que llega en el club.

Esto, sumado a varias lesiones, le han impedido al argentino revertir la mala imagen que ha mostrado en el Monumental, ya que no ha sido tomado en cuenta en la presente temporada por Gustavo Quinteros.

Sin embargo, el ex Boca Juniors está convencido en que aún hay tiempo para poder remontar esta situación.

"Mis objetivos son estar de la mejor manera posible, trabajar y poder jugar y ayudar al equipo en todo lo que esté a mi alcance para conseguir los objetivos que nos propusimos", dijo en diálogo con En Cancha.

Sobre lo mismo, añadió que "la verdad es que mi objetivo es triunfar en Colo Colo y que el día que me toque irme, sea de la mejor manera y habiendo dejado un buen recuerdo. No siempre se puede, pero trabajo para eso y es lo que quiero".

Pese a sus ganas por dar vuelta su rendimiento, Blandi reconoce que su estadía en el 'Cacique' ha estado llena de inconvenientes.

"No me había pasado nunca en mi carrera. Creo que fue un poco de todo, a veces por querer estar, uno hace cosas que lo terminan perjudicando, tuve algunas lesiones no muy habituales que hicieron que me pierda muchos entrenamientos y partidos. Cuando no puedes entrenar bien y no tienes la posibilidad de sumar minutos de juego, todo cuesta el doble. Ahora me siento bien y estoy listo para ayudar al equipo", subrayó.

Al mismo tiempo, sentenció que "fue un año difícil para todos. No está bueno victimizarse porque hay muchas personas que la pasaron mal de verdad. Enfocándome en mi persona, fue duro estar tanto tiempo lejos de la familia y también no haber podido jugar y competir por Colo Colo, que es a lo que vine. Creo que esas dos cosas, indudablemente, afectaron".