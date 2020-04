Nicolás Castillo: "Me salvaron la vida y eso no voy a olvidarlo jamás"

24Horas.cl TVN

15.04.2020

Nicolás Castillo protagonizó una transmisión en vivo que realizó Universidad Católica a través de su cuenta de Instagram, instancia en donde recordó los duros momentos que ha vivido este 2020.

"Me ha tocado difícil este 2020, desde el 28 de enero en total que no salgo de casa", dijo el atacante antes de narrar paso a paso como fue el complejo panorama que se le presentó tras someterse a una operación por una lesión en el cuádricep derecho que derivó en una trombosis.

"Me operé, termino la operación, no me acuerdo mucho, pero estaba en el post operatorio y en ese momento me empezó a dar la trombosis. Sentía que me iba a explotar la pierna derecha, no me podía mover. Me durmieron ahí mismo, en el momento. Llegó una doctora que me salvó la vida, siempre se lo digo, sacó a toda la gente que estaba en la pieza y dijo 'hay que operar'", subrayó.

Tras ello, recordó cuando salió de aquella operación y regresó a su casa, lugar en donde volvió a sufrir complicaciones y tuvo que ir al hospital de urgencia.

"En mi casa estuve 3 días. Recuerdo que estaba en mi cama, me quise mover y no podía hacer nada: estaba tieso. Me quise mover, tratar de levantarme y me vuelve a sangrar de la nada. Me fui a la Clínica y ahí fue que 'la vi'", dijo.

Del trayecto hacia el centro hospitalario Castillo rememora que sólo escuchaba bocinas, frenadas.

"Yo veía todo blanco porque estaba inconsciente. Perdí casi tres litros de sangre en esa pura pasada", aseguró.

El tratamiento para recuperarse ha sido duro, tanto así que el 'Nico' detalla que "el doctor del club viene todos los días porque me tengo q medir la presión cada 5 horas. Además, tomarme pastillas anticoagulantes y un remedio para las arterias, ahí vamos".

Sobre el final del recuerdo de lo vivido en ese momento, Castillo sentenció que "me salvaron la vida. No voy a olvidarlo jamás. Ya estar en una camilla era un avance, estar con vida, eso para mí era todo, lo otro no me importaba nada".

Al cerrar, Castillo sentenció que esta etapa de su vida le servirá para no exigirse más de la cuenta y reaccionar ante cualquier molestia física a futuro.

"Un aprendizaje de esto en el tema deportivo es nunca más de forzar algo que no puedo. Estuve casi un mes y medio forzando una lesión, quería jugar porque estábamos en los Playoffs. Quería estar y me daba lo mismo, aunque sea en la banca. Eso es un aprendizaje que me va a quedar marcado para siempre. Nunca forzar un dolor o una molestia, eso lo tengo más que claro", cerró.