Nicolás Castillo reacciona y le responde con todo a Felipe Flores y Leonardo Véliz vía Instagram

04.05.2021

Nuevamente Nicolás Castillo capta la atención por sus redes sociales. En esta oportunidad el delantero las utilizó para responderle a Felipe Flores y Leonardo Véliz luego de que lo criticaran por la burla que había realizado tras la derrota alba ante Ñublense.

Respecto a los dichos de Flores, quien aseguró que a Castillo lo echaron de Colo Colo, el delantero que milita en el América respondió: "A mí no me echaron, a ti sí. Yo me fui solito, por suerte. Gracias abuelo".

Luego en el siguiente mensaje, explicó: "Por último, cuando escribo contra un equipo no es a sus jugadores".





LA RESPUESTA A UN HISTÓRICO DE COLO COLO

Castillo no solo le respondió a Flores por sus dichos, sino también a Leonardo Véliz quien apuntó contra el delantero sosteniendo que "tiene dos neuronas y están peleadas", criticando además la carrera del jugador afirmando que "afuera no ha hecho nada de nada. Ha sido un fracaso ese chico".

¿Qué publicó Castillo? En una publicación de ADN Deportes, reaccionó con risas y respondió: "¿Y el jugó en el extranjero? Que se dedique a la política, ahí es experto, que habla puras weas".