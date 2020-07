Nicolás Castillo: "El capitán tiene que tener la convicción de que defiende los colores más importantes"

El ex delantero de la UC entregó una llamativa declaración en su Instagram, dirigida indirectamente al capitán cruzado José Pedro Fuenzalida.

18.07.2020

José Pedro Fuenzalida ha señalado en más de una ocasión que Colo Colo es el equipo más grande de Chile. Recientemente, el jugador de Universidad Católica repitió dicha idea en DirecTV, donde realizó una comparación entre los principales elencos de la capital.

"Colo Colo es el equipo más grande y popular del país y eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos. Después, según lo que yo creo, Católica es lejos la mejor institución y la U, para mí, en tema de barra, tiene la barra más grande del país y son cosas que uno opina y generan controversias", indicó el futbolista.

Pese a los argumentos, las palabras del capitán de la UC no cayeron bien en todos los sectores del elenco cruzado. A través de sus redes sociales, Nicolas Castillo, otrora goleador del conjunto de San Carlos de Apoquindo, publicó un duro texto que podría considerarse una reacción a lo dicho por el 'Chapa'.

"El capitán tiene que tener la convicción de que defiende los colores más importantes!! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas!", consignó el 'Nico' en Instagram, sin nombrar a Fuenzalida.

El ariete del América prosiguió: "Por respeto al club y a su gente. Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos. Esto es Católica CTM! (Sic)".

