La burla de Nico Castillo a Colo Colo por su derrota en Chillán que desató los comentarios en redes sociales

24Horas.cl Tvn

02.05.2021

Un difícil encuentro tuvo ayer Colo Colo ante Ñublense en Chillán. Los albos debieron formar un equipo alternativo, compuesto por varios juveniles, luego del caso positivo por COVID y contactos estrechos que dejó la desatada celebración tras la victoria en el superclásico ante Universidad de Chile la semana pasada.



Debido a esto y pese a la intensidad mostrada en la primera mitad, la "patrulla juvenil" de Gustavo Quinteros no pudo aguantar el ritmo del partido y terminó perdiendo por 5-1 ante el elenco local.



Así y todo, los jugadores dejaron una buena imagen en la cancha y hasta el defensa chillanejo, Fernando Cordero, valoró el esfuerzo que hicieron los jóvenes elementos del Cacique: "Vi jugadores que terminado el partido tenían bronca, rabia y me acordé cuando empecé a jugar, hoy llevo casi 16 años jugando y debo decirle a cada uno de los chicos que enfrenté hoy que merecen todo el respeto del mundo".



Pero no todos tuvieron el mismo respeto. El delantero nacional Nicolás Castillo, actualmente en las filas del América de México, subió una publicación a sus redes sociales mofándose de la derrota del "Popular".



En concreto, el formado en Universidad Católica publicó una "manito" en sus cuentas de Instagram y Twitter, en clara referencia a los goles recibidos por el elenco de Macul, desatando el enojo de varios hinchas que lo increparon en las plataformas digitales.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton