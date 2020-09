Nicolás Maturana buscaría partir de Colo Colo y ya habría cuatro clubes interesados en ficharlo

El volante no ha sido parte de las convocatorias en toda esta temporada 2020, por lo que intentaría su salida a préstamo cuando finalice la primera rueda del Campeonato Nacional.

25.09.2020

Nicolás Maturana no lo pasa nada de bien en Colo Colo. Esto porque el volante nacional no ha sido parte de las convocatorias en toda esta temporada 2020, donde no fue considerado primero por Mario Salas ni ahora con Gualberto Jara en la banca.

Por lo mismo, el formado en Universidad de Chile buscaría partir del "Cacique" a préstamo cuando finalice la primera rueda del Campeonato Nacional.



El "Nico", quien termina contrato con los albos en diciembre, ya estaría siendo pretendido por tres clubes de Primera División y uno de Primera B, según dio a conocer ESPN.



Consignar que Maturana ha estado entrenando con el plantel del conjunto de Macul y, aunque fue incluido en la lista de jugadores para la Copa Libertadores, tampoco fue citado en ningún duelo del torneo continental.

