Nicolás Maturana, el principal "beneficiado" con la salida de Mario Salas

25.02.2020

"Nicolás Maturana va a salir a préstamo de Colo Colo. Él lo sabe por mi y por Mario Salas. Tiene contrato, pero desde lo deportivo ya le manifestamos la intención del club".

Así a inicios de temporada el gerente deportivo, Marcelo Espina, comunicaba la decisión del club de que no iban a contar con Maturana, sin embargo el jugador decidió continuar en el equipo y esperar su oportunidad.

Ahora, con la salida de Mario Salas del banco albo, Maturana podría volver a ser considerado en el equipo por el nuevo DT por lo que aparece como uno de los principales "beneficiados" con el despido del "Comandante".

"En el transcurso del campeonato puede pasar cualquier cosa, tenemos tres campeonatos. Donde me toque, si me toca no jugar, estar afuera, no ser citado, tengo que aportar para que al grupo le vaya bien", comentó Maturana hace un tiempo en diálogo con ADN Deportes.

