Nicolás Maturana: "Sé que a fin de año me van a echar de Colo Colo"

El volante reconoció que es muy difícil que pueda continuar una temporada más en los albos. "Me encantaría quedarme", manifestó.

24horas tvn

01.06.2020

Después de no haber sido considerado por Mario Salas y luego por Gualberto Jara, el volante Nicolás Maturana reconoce que son pocas las posibilidades de continuar en Colo Colo.

En una entrevista vía Instagram con Rodrigo Tolzen y que reproduce DaleAlbo Maturana reconoce que "me encantaría quedarme en Colo Colo toda la vida".

"Tremendo club, tremenda institución, todos me quieren, los hago reír todo el día, además soy hincha, pero yo sé que es difícil, sé que a fin de año me van a pegar la patada en la raja", manifestó.

En la misma entrevista, Maturana es consultado sobre los mejores entrenadores que ha tenido, eligiendo a Pablo Guede, Nicolás Córdova y Jorge Sampaoli.

“Los tres siempre querían jugar con harta intensidad y presionando, siempre quieren tener un equipo intenso y recuperar pelotas en el terreno del rival para estar más cerca del arco”, destacó.

¿El peor? Eligió a Mario Salas, detallando que "por el trato que me dio. No fue malo, pero no tuve oportunidades".