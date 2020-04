Nicolás Peric reveló que estuvo cerca de llegar a Colo Colo: "Pablo Guede quería que yo estuviera"

24horas tvn

21.04.2020

Una sorpresiva revelación hizo Nicolás Peric acerca de su carrera. Y es que el experimentado portero contó que estuvo muy cerca de fichar por Colo Colo cuando Pablo Guede era el técnico de los albos.

"Yo hablé mucho con Pablo Guede, y él quería que yo estuviera en Colo Colo. Igualmente le agradecí por haberme pensado como opción y sería", reconoció el "Loco" al CDF.

El nuevo diseño de las camisetas de Colo Colo, la U y la UC que "enamoró" a los hinchas Leer más

Respecto al motivo por el cual no se concretó su arribo al "Cacique", Peric dijo que fue porque "económicamente era lo mismo que estaba ganando en Audax Italiano y sentía que tenía que respetar a la gente del club, que estaban haciendo un esfuerzo para pagar lo que me pagaban y veníamos haciendo cosas lindas".

"A los seis meses me echaron de Audax, yo tengo clarísimo quien lo hizo. Se metió un representante que no le gustó ciertas cosas, pero la vida le ha devuelto todo", añadió.

Pero no sólo eso. Además, el meta contó lo que le dijo a Esteban Paredes cuando le entregaron el reconocimiento como goleador histórico del fútbol chileno: "Cuando le entregaron el trofeo a Esteban Paredes por ser el goleador, le dije ‘por lo menos la mitad es mío, soy uno de los que más goles le has hecho’ y él me dijo que tenía razón".

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: