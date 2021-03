"No creía mucho en el virus": Campeón con la Roja en Toulon hospitalizado por COVID-19

24Horas.cl TVN

El COVID-19 está golpeando con más fuerza que nunca a nuestro país, con altas cifras de contagios en las últimas semanas.

Uno de ellos es el futbolista José Barrera, que en su carrera uno de sus mayores logros fue haber integrado el plantel de la Selección Chilena que se coronó campeona del Torneo Esperanzas de Toulon en 2009.

Y desde la clínica en donde se encuentra hospitalizado, el jugador relató el calvario que vive por culpa del coronavirus, del cual confiesa no haber creído mucho hasta que le tocó vivirlo en carne propia.

"Otro día más dando la batalla a este virus junto a mi madre. Solo le pido a Dios que nos cuide y nos proteja en todo momento. Jamás pensé que me iba a contagiar, es más, no creía mucho en el virus, pero tenia que tocarme para darme cuenta de lo doloroso y desesperante que es el no poder respirar", dijo a través de su página en Facebook según consigna AS Chile.

Al mismo tiempo, el jugador de 32 años envió un mensaje en donde clama que "solo le pido a mis amigos que oren por mi madre y por mí para poder darle la pelea a este virus que mata y no es un juego. Cuídense, el virus esta ahí en la calle, no salgan y cuiden a sus papas, hermanos y abuelos".

Cabe consignar que el último club de Barrera fue Lautaro de Buin. Anteriormente, varias camisetas del fútbol chileno como Santiago Morning, Cobreloa y Rangers.