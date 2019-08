No dejaron pasar el mal momento: La hiriente burla de los hinchas de la UC a la U en el Nacional

24Horas.cl Tvn

25.08.2019

A pesar de visitas, los hinchas de Universidad Católica se las ingeniaron para hacerse notar en el Estadio Nacional y molestar por su mal momento a Universidad de Chile.

Los fanáticos “cruzados” llegaron al recinto de la comuna de Ñuñoa con globos con forma de B, haciendo alusión a que la U esta cerca de descender a la Primera B.

La particular forma de molestar de los seguidores del equipo de la precordillera generó varios comentarios en redes sociales, donde predominaban las críticas a los de la “franja”.

“Los hinchas de las B gigantes, son los mismos del cotillón el 2011. No hemos aprendido nada. Se celebra después de ganar!”, escribió un hincha azul.

#LosCruzados no faltan los hinchas estúpidos que no aprenden nada del pasado y hacen en Tony con los globos B. No nos representan, por lo que no nos encierren a todos en la misma. Esos no son hinchas