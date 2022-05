No encuentra la regularidad: la U cae como visita ante Cobresal y cierra una primera rueda para el olvido

24Horas.cl Tvn

28.05.2022

Universidad de Chile sigue sin encontrar la regularidad en el Campeonato Nacional, cayendo este sábado por 1-0 en su visita ante Cobresal en El Salvador.

Los azules no pudieron mantener la buena senda tras vencer a Huachipato en la fecha pasado y cerraron la primera rueda del Campeonato Nacional con solo 17 unidades en 15 fechas, quedando en la parte baja de la tabla y a solo cinco puntos de la zona de descenso.

Cobresal, en tanto, se impuso con un tanto de Cecilio Waterman a los 14' y se mantiene en la quinta posición del certamen, quedando 24 puntos, a solo cuatro -momentáneamente- de los punteros.

El partido

Tras un inicio bastante parejo, sin ocasiones realmente claras para ninguno de los dos equipos, los locales encontraron la apertura de la cuenta en los 13', gracias a un gran zapatazo de Cecilio Waterman desde el borde al área, que dejó sin opciones a Hernán Galíndez.



Eso sí, la anotación fue bastante discutida por los jugadores azules, quienes reclamaron que en su génesis, la pelota había traspasado la línea de fondo del local. Situación que no fue advertida a tiempo por el guardalíneas y como después de eso el balón abandonó la cancha para un saque de manos, no pudo intervenir el VAR.



Con la ventaja en su poder, el cuadro minero se con todo en demanda del arco azul y estuvieron cerca del segundo en los 21' tras un grosero error de José María Carrasco, pero Waterman disparó muy débil y el esférico terminó en las manos de Galíndez.



En el complemento se emparejaron un poco las fuerzas, aunque en los primeros minutos el elenco atacameño tuvo una ocasión inmejorable para estirar las cifras, pero el guardameta estuvo notable para desviar un tiro rasante de Juan Carlos Gaete (49').



Después de eso, la U empezó a hilvanar mejor su acciones ofensivas y tras un córner desaprovechado por los dueños de casa, armaron un gran contragolpe, pero Cristian Palacios (60') no conectó de buena forma el balón y este se perdió por el fondo.



En el tramo final del compromiso, el conjunto laico se fue con todo en demanda del pórtico de Jorge Dechamps, pero no fue capaz de encontrar anotar de anotar y se estancaron en el décimo lugar con apenas 17 puntos, a cinco de la zona de descenso. Ahora, queda esperar por el arribo de López, quien se debiera hacer cargo del equipo en las próximas jornadas.



Todo lo contrario para Cobresal, que con el triunfo de esta noche, se aseguró terminar la primera rueda del torneo en el quinto lugar con 24 puntos. Los "mineros" están realizando a una gran campaña, que los tiene cerca de los líderes.

