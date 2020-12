"No entiende nada": La furiosa reacción de los hinchas de Colo Colo tras dichos de Mayne-Nicholls sobre eventual descenso

24horas tvn

29.12.2020

"No se acaba el mundo si toca descender, no habrá problemas en La Moneda. El país tiene problema más importantes. No tenemos un plan de contingencia si descendemos, nosotros no pensamos eso, estamos con seguridad de que no sucederá, que nos mantendremos en primera división". Esas fueron las declaraciones del vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, a DirecTV sobre un eventual descenso de Colo Colo, que se mantiene como colista absoluto del Campeonato Nacional, y que indignaron a los hinchas del Cacique.

"Para mantener la categoría hay que ganar y nosotros daremos un bono a los jugadores para eso, se ha hecho siempre en la historia. Lo cierto, es que si alguna vez nos toca jugar en otra división, nos trae serios problemas financieros", agregó el directivo sobre el polémico bono que ofreció la concesionaria al plantel para evitar perder la categoría.

Esto provocó la ira de los fanáticos albos, quienes se volcaron a Twitter no sólo para criticar los dichos de Mayne-Nicholls, sino también para exigir su salida del club.

"No entiende nada lo que es Colo Colo", "Colo colo es más importante que este país", "Claro, porque él no es Colocolino, debe irse de la institución si le da tan lo mismo", "Después de esta declaración lo único que me queda claro, es que no tiene la más mínima idea de donde está parado", fueron algunos comentarios.

Por el cargo q ocupa, la tribuna usada y por la falta de respeto a todo el pueblo colocolino



Debe renunciar, perdón...



Debe ser cesado d su cargo...



No entiende nada lo q es Colo Colo

..



Un sin respeto. pic.twitter.com/W8fqrTBx57 — Julio Gamboa (@juliogamboab) December 29, 2020

Si Espina renunció, que está esperando Harold??? — yo (@el_rodrigosm) December 29, 2020

En que momento @MayneNicholls renuncia? Imagino que ya debe estar con Mosa viendo su salida. Es insostenible que siga como gerente — Andrés Becerra (@abecerradiaz) December 29, 2020