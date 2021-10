"No es algo que uno espera de los hinchas": Esteban Valencia sobre los incidentes tras partido ante Curicó

24Horas.cl Tvn

30.10.2021

El DT de Universidad de Chile, Esteban Valencia, realizó un balance sobre el partido que perdieron ante Curicó Unido este sábado y también comentó los incidentes que se dieron al finalizar el compromiso.

"En líneas generales creo que el equipo dominó el juego, fue protagonista, pudimos abrir el marcador en un momento importante del partido y de ahí tuvimos un par de desconcentraciones que las terminamos pagando muy caras", señaló el entrenador sobre el cotejo.

Por otra parte, sobre el ingreso de los hinchas a la cancha para encarar a los jugadores del elenco universitario, Valencia catalogó el hecho como algo "lamentable".

"Uno entiende la frustración que tiene la gente. No tengan dudas que nosotros somos los primeros que estamos sufriendo estas circunstancias de no poder ganar hace muchas fechas y en el cual cada uno de nosotros ha puesto su mayor esfuerzo por poder revertir esa situación", sostuvo el estratega.

"Comprender y entender recriminaciones que son propias del momento en que estamos y no las validamos porque entendemos que no es algo que esté dentro de lo que uno espera de los hinchas, pero bueno, hay que entenderlo, afortunadamente no pasó a mayores y nos vamos tranquilos pensando de que el día jueves tenemos una nueva oportunidad para sacar adelante la situación", agregó el DT.

Para finalizar, Valencia señaló que la U no vive "un buen momento, lo tenemos que asumir, tenemos que cerrar filas todos y en eso también nuestra gente es importante para que el apoyo siga estando para que nosotros seamos capaces de revertir esta situación".

Balance de los incidentes

El delegado presidencial de la región de O'Higgins, Ricardo Guzmán, realizó un balance sobre los incidentes que ocurrieron posterior al cotejo.

"La organización del club ha fallado y la forma también en como mantienen la seguridad internamente y es algo que nosotros le haremos ver a la ANFP a través también de Estado Seguro, para que tome las medidas del caso", indicó.

Asimismo, afirmó que se detuvieron a tres personas que habían hecho el ingreso a la cancha del estadio El Teniente de Rancagua.