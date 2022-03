"No está disponible": Gustavo Quinteros confirma la ausencia para el Superclásico de Joan Cruz

El técnico de Colo Colo anunció que Joan Cruz no estará ante la U por un tema médico. Respecto a Óscar Opazo aseguró que "está muy bien, entrenó toda la semana de forma normal” .

24horas tvn

04.03.2022

En la previa del Superclásico ante Universidad de Chile, el técnico de Colo Colo Gustavo Quinteros protagonizó una conferencia de prensa en la que se refirió a la situación de su equipo de cara al duelo de este domingo.

"Para poder ganar tenemos que mejorar el funcionamiento colectivo que se ha visto afectado por la baja de rendimiento de algunos jugadores importantes", comenzó manifestando.

"Es un partido especial y nos da la posibilidad de acercarnos a los de arriba", destacó sobre el encuentro ante los azules.

UNA BUENA Y UNA MALA

En la misma instancia, Quinteros confirmó que el mediocampista Joan Cruz no estará a disposición del entrenador. "En este momento no está disponible, está con baja médica. No tengo duda que a mediano y largo plazo será un jugador muy importante para el plantel", expresó.

En tanto sobre el lateral Óscar Opazo, afirmó que "está muy bien, entrenó toda la semana de forma normal".

LA POSICIÓN DE GIL

Quinteros, tras ser consultado sobre el rol de Leonardo Gil en el mediocampo de Colo Colo, destacó que "la mejor virtud que tiene es el pase filtrado y dejar mano a mano a los delanteros. Queremos aprovechar eso".

"Está acostumbrado a jugar un poco más adelantado pero lo hace bien en ambas posiciones", aseguró, detallando que "durante los partidos cambiamos características de jugadores, aprovechando las diferentes virtudes".

PROGRAMACIÓN

Domingo 6 de marzo 2022

12:00 Colo Colo vs. Universidad de Chile

*Transmite TNT Sports y Estadio TNT Sports