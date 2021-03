"No estoy de acuerdo": Ayudante de Gustavo Poyet no llegaría a la UC por considerar "invasivo" test PCR

El ayudante del DT uruguayo incluso no descarta recurrir a la vía legal para poder trabajar junto a Poyet. "Ni yo ni mi familia estamos de acuerdo con todo eso. Me parece una injusticia total", dijo.

02.03.2021

Gustavo Poyet fue anunciado el domingo recién pasado como el entrenador que reemplazará a Ariel Holan en Universidad Católica. Y el DT uruguayo, que vivirá su primera experiencia en Sudamérica como estratego, tendría una sensible baja en su cuerpo técnico.

Se trata de Mauricio Taricco ex jugador a quien conoció en el Brighton & Hove Albion de Inglaterra, y que al finalizar su carrera se sumó al cuerpo técnico de Poyet.

La razón por la que el argentino no acompañaría al 'charrúa' en su aventura en los cruzados se debe al coronavirus. Y es que el ayudante no quiere realizarse el test PCR que se le obliga para llegar a Chile, por considerarlo invasivo.

"Soy un enamorado de la libertad, estoy viviendo en Europa y para poder viajar necesito tomar varios aviones. Y para hacerlo tengo que hacerme el PCR y yo no estoy de acuerdo con hacérmelo", dijo en conversación con TyC Sports.

Sobre lo mismo añadió que "no estoy de acuerdo con la obligatoriedad de hacerme un test, que es invasivo. Que me prohíban trabajar lo veo como una discriminación. Mi intención era ser parte, yo trabajé siempre con Gustavo y tenemos una gran relación, pero ni yo ni mi familia estamos de acuerdo con todo eso. Me parece una injusticia total”.

Finalmente Taricco señaló que quiere trabajar con Poyet, y por lo mismo incluso está decidido a recurrir a la vía legal.

"Estoy pensando en hablar con mis abogados para ver si hay una posibilidad para que me dejen trabajar, que es un derecho básico del ser humano", cerró.