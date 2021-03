"No fue así": Esteban Paredes aclara la salida de sus dos hijos de las cadetes de Colo Colo

El histórico delantero de los albos y que hoy milita en Coquimbo Unido aseguró que fue por decisión de ellos y no un tipo de represalia tras su salida del club.

24horas tvn

26.03.2021

Sorpresa generó hace unos días la información de que Esteban Paredes había sacado a sus dos hijos de las cadetes de Colo Colo, generando rumores de que habría sido una forma de expresar su molestia por su salida del club.

: "Sin quitarle méritos": La contundente comparación de Mauricio Pinilla entre la U y la UC Leer más

No obstante, en diálogo con Las Últimas Noticias, el histórico goleador aclaró: "Todos dicen que yo los saqué, que fui el responsable, pero no fue así".

"La verdad es que yo nunca saqué a Esteban (17 años). Él se fue por sus propios medios. Él conversó hace mucho tiempo conmigo, que estaba aburrido y que quería buscar nuevos horizontes", detalló Paredes sobre su hijo que hoy milita en las cadetes de Palestino.

El ahora delantero de Coquimbo Unido explica que, tras confirmarse su salida de Colo Colo, fue su hijo quien "me dijo que conversaría con el profe Hugo (González), y lo hizo. Habló, le agradeció, le dijo que se iba, pero que no era algo mío, sino que era personal".

En tanto sobre Vicente, su hijo de 13 años, Paredes sostuvo en la entrevista con el matutino que "no quiere jugar más a la pelota. Él no está en Palestino, decidió no jugar más".