No fueron considerados: Romero deja fuera de la citación de la U de Chile a Pablo Aránguiz y Rodríguez

03.11.2021

"No es un momento fácil el que vive el club, intento transmitir un mensaje de optimismo y confianza, de querer revertir esto". Así el nuevo técnico interino de Universidad de Chile, Cristián Romero, reflejó el difícil momento que atraviesa la institución.

El primer desafío del nuevo DT azul será Ñublense, encuentro en el que no serán parte de la citación Pablo Aránguiz y Thomas Rodríguez, dos jugadores que fueron agredidos por los hinchas en los incidentes producidos una vez finalizado el duelo ante Curicó Unido.

Ambos jugadores no fueron considerados por decisión del propio entrenador, reconociendo que tras lo ocurrido con los hinchas "hay un ambiente muy hostil, lo digo en el sentido de la situación anímica que vive el plantel con esta presión que se está cargando en todo".

¿LA POSIBILIDAD DEL DESCENSO?

"Si fuera tan pesimista, mejor me voy para la casa, confío en que este escenario se va a revertir, confío mucho en los jugadores, espero que el mensaje esté internalizado bien, podamos desarrollarlo como lo hemos trabajado", aseguró Romero en conferencia de prensa.

"Ese escenario es catastrófico y no me pongo en ese escenario, por eso no compartimos las visiones de los medios, que tienen visiones más catastróficas, siempre es más fácil pensar negativo, lo positivo requiere más esfuerzo. No me pongo en ese escenario y espero seguir incorporando ese", agregó.

PROGRAMACIÓN

Jueves 4 de noviembre

20: 30 Ñublense vs. Universidad de Chile

*Transmite TNT Sports

Revisa el fixture que le resta a la U:

Ñublense vs. Universidad de Chile - Jueves 4 de noviembre - 20:30 horas

Universidad Católica vs. Universidad de Chile - Domingo 7 de noviembre - 12:00 horas

Universidad de Chile vs. O'Higgins - Lunes 15 de noviembre - 20:00 horas

Cobresal vs. Universidad de Chile - Sin programación

Universidad de Chile vs. Unión La Calera - Sin programación