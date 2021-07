"No he rendido ni el 20%": La dura autocrítica que realiza Marcelo Cañete en su paso por la Universidad de Chile

24Horas.cl Tvn

28.07.2021

Uno de los refuerzos que llegó con mayor cartel a Universidad de Chile para esta temporada fue Marcelo Cañete, quien según sus propias palabras, no ha podido demostrar el nivel que venía exhibiendo en Cobresal con los azules.

"Yo me siento bien, obviamente que no empecé como uno esperaba, como lo venía haciendo en la temporada anterior, fueron pasando cosas y la verdad, a lo que venía jugando, no he rendido ni el 20% y soy consciente de eso y soy autocrítico", señaló el jugador en conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En ese línea, el volante sostuvo que le "costó muchísimo llegar a un club como la U y ahora que estoy acá no voy a dejar la oportunidad, voy a hacer todo lo posible para que pueda volver a ese nivel que me trajo a este club y obviamente tratar de conseguir objetivos y ser protagonista de un equipo que ha conquistado cosas".

Finalmente, Cañete se refirió a lo que le pide el técnico en la cancha, afirmando que Esteban Valencia "quiere que sea el conductor del equipo, eso está más que claro, es mi función y lo que más desea es eso, tanto como yo".