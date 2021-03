"No hicimos nada ilegal": Deportes Antofagasta se defiende tras haber vacunado anticipadamente al plantel

Agencia Aton

Deportes Antofagasta protagoniza toda una polémica y arriesga una millonaria multa por vacunar anticipadamente al plantel contra el coronavirus cuando todavía no le correspondía por edad, por lo que se habría saltado una serie de protocolos.



Sin embargo, el presidente del cuadro "puma", Jorge Sánchez, salió a defenderse y negó que en el elenco nortino se hayan saltado la fila, pues aseguró que todo se hizo bajo la autorización de la autoridad sanitaria de la región.

"¡No nos hemos saltado la fila! Se hizo todo por los conductos regulares y nos vacunan porque somos considerados de riesgo de provocar contagio, un vector de riesgo, por ser un equipo que viaja constantemente en avión", reconoció el timonel en conversación con La Tercera.



Además, el directivo agregó: "Nuestro doctor lo comunicó en el chat que tienen los doctores de los clubes y la comisión médica, el día que nos vacunamos. También se lo comuniqué a la ANFP. En todo caso, hoy (martes), en la conferencia de prensa semanal de técnico y jugadores, estará el doctor del club para aclarar cualquier duda".



"No hicimos nada ilegal ni con la intención de saltarnos la fila. Nunca haríamos algo así, especialmente, con algo tan delicado como esto. Aquí no hay nada escondido ni irregular", añadió.



Por último, Sánchez descartó sanciones: "¿Poco ética? Para nada. Nosotros nos aseguramos de que no estábamos siendo privilegiados y que la vacunación era por un tema sanitario, disminuyendo las posibilidades de que nuestro plantel pudiese ser un vector de contagio para el resto de la comunidad. Créame que nos preocupamos de eso. De lo contrario, no nos hubiésemos vacunado".