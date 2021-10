No hubo venganza: Ñublense hizo caer al puntero Colo Colo en el Monumental

Agencia Aton

30.09.2021

Ñublense dio el batacazo y derrotó por la mínima a Colo Colo en el estadio Monumental, aprovechando la única llegada clara en todo el partido. Los albos no pudieron tomarse revancha del partido de la primera rueda, y pese a que tuvieron la posesión del balón, hipotecaron tres puntos importantes que les hubieran significado mantener una distancia de dos partidos con Unión la Calera.



El partido comenzó de manera bastante trabajada: pese a que Colo Colo comenzó dominando el encuentro a través de la posesión, pero Ñublense se mostraba sólido atrás y no lo dejaba llegar con comodidad. La primera para los albos tomó lugar a los 16 minutos cuando Gabriel Costa metió un pase entre líneas para Pablo Solari, quien ingresando al área sacó un derechazo con la punta de su botín que fue achicado de buena manera por Nicola Pérez.



De ahí en más, el duelo entró en una especie de meseta que evidenciaba el intenso repliegue de los forasteros, que aprovechaban de aventurarse en terreno contrario a través del contragolpe. Con esta fórmula les salió el primer gol del encuentro, el cual se antecedió con una buena jugada de Hugo Silveira por derecha, quien centró para que en el borde del área chica conectara de cabeza Matías Moya.



Así se dio paso a la segunda mitad, en la que la posesión seguía a cargo del Cacique. De ahí se vino una seguidilla de chances que el elenco de Macul no supo aprovechar. A los 46 minurtos, Leonardo Gil ejecutó un tiro libre desde la izquierda que fue conectado por Marcos Bolados con un cabezazo que rechazó de buena manera Nicola Pérez, y en segunda instancia, Pablo Solari intentó con un remate que sacó Moya desde la línea.





Los de Chillán respondieron de inmediato con un remate de media distancia por parte de Federico Mateos, el cual dio de lleno en el poste derecho del arco resguardado por Brayan Cortés. En el 48’, los albos tuvieron otra jugada peligrosa similar a la del inicio del segundo tiempo. Costa sacó un tiro desde la izquierda que fue repelido de buena manera por Pérez, y en segunda instancia, Pablo Solari cabeceó para que Bernardo Cerezo sacase desde la línea.



Luego, en el minuto 58, el “Pibe” Solari tuvo una buena jugada entrando al área por la derecha y decidió sacar un remate cruzado, el cual estuvo por meterse en portería visitante, pero a los sureños los salvó un cruce providencial de Enzo Guerrero. En el 84’, Óscar Opazo tuvo un remate que fue repelido por Pérez con los pies, y en el 90+4’, Joan Cruz sacó un zurdazo que el portero chillanejo mandó al córner.





Amarga derrota para un Colo Colo que sigue puntero con 43 puntos, con Unión La Calera pisándole los talones con 41 unidades. Buscará volver a la senda triunfal cuando visite a Palestino el domingo 03 de octubre a las 15:30 horas. Por su parte, Ñublense asciende a un noveno lugar con un puntaje de 29. Seguirán peleando por entrar a zona de clasificación a copas internacionales cuando el martes 05 de octubre reciba a Deportes La Serena a las 8 y media de la noche.