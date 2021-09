"No les iba a hacer un gol": Emiliano Vecchio sorprende con inesperada confesión sobre el Torneo de 2013

24Horas.cl Tvn

17.09.2021

Polémica causaron unas declaraciones de Emiliano Vecchio, exjugador de Unión Española y Colo Colo, en relación a un partido disputado en el Campeonato jugado el primer semestre de 2013. En el compromiso, que precisamente enfrentó a "hispanos" y "albos", la Furia Roja terminó campeonando.



En conversación con ESPN, el futbolista que actualmente milita en Rosario Central de Argentina, se refirió a su performance en este intenso cotejo, que muchos futboleros recuerdan por el curioso desempeño del argentino.



"Yo jugaba en Unión Española. Pierdo la final (contra Huachipato) en penales. Me venden a Colo Colo. En el otro semestre, última fecha, Colo-Colo vs Unión Española. Si Unión Española nos ganaba, eran campeones. Si nosotros ganábamos, el campeón era el clásico rival nuestro (UC). Por el amor que yo le tengo a Unión Española, y porque era el clásico rival nuestro, no les iba a hacer un gol. Ganó Unión Española, salimos campeones. Los córners fueron un poquito pasados", confesó Vecchio.



Ese partido terminó a favor de los rojos por 1-0, con gol de Patricio Rubio, con lo cual el equipo de colonia salió campeón por séptima y última vez.