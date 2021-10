No levanta cabeza: la U cae ante Everton en Viña del Mar y ya suma cuatro partidos sin ganar

24Horas.cl Tvn

09.10.2021

Universidad de Chile no logra levantar cabeza y este sábado sumó una nueva caída, al caer por 1-0 ante Everton en Sausalito, en un compromiso válido por la fecha 25 del Campeonato Nacional.

Los azules tuvieron un complejo compromiso, quedando con un jugador menos a los 3 minutos por la expulsión de Camilo Moya, cayendo finalmente por un tanto de Christian Bravo a los 52'.

De esta manera, la U suma ya cuatro partidos sin ganar, alejándose de la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Con grato ambiente en las galerías, arrancó un partido que tuvo de todo. Al minuto de juego ya tenía un expulsado. Camilo Moya fue expulsado luego de una fuerte entrada en contra de Dilan Zúñiga. Con esto, el cuadro local se fue con todo en busca del gol, pero sin dar frutos. Primeros 15 minutos bastante parejos en Viña del Mar.

La primera aproximación fue para Everton, trás una jugada personal de Berríos (21’), que logró entrar al área y sacó un tiro, pero estuvo atento Fernando De Paul. Sin embargo, seguía siendo un partido sin llegadas, la U no llegó en todo el primer tiempo, en tanto el cuadro Ruletero llegó, pero tímidamente. La más cercana de los locales, estuvo en los pies de Cuevas (41’), quien sacó un perfecto tiro libre, que contuvo de buena forma el arquero Azul. Con el 0 en el marcador terminó el primer tiempo en la quinta región.



La segunda etapa comenzó con un equipo viñamarino que buscó el área rival de inmediato, pero sin concretar. La U con uno menos solo se enfocó en defenderse. Sin embargo, los azules no pudieron evitar el primero del cuadro local. Luego de un centro de Maximiliano Cerato, conectó en el área, precisamente un ex azul, Christian Bravo (51’) con un cabezazo que dejó sin opciones al golero laico.



La U logró generar una llegada, primera llegada del cuadro visitante. A los 57 minutos Joaquín Larrivey sacó un potente disparo de volea, pero estuvo brillante para detener el golero Ruletero. De ahí en más, el partido volvió a ser como el primer tiempo, sin muchas llegadas, un partido que se empezó a jugar en la mitad de cancha. Dos equipos que no brillaron demasiado.



El cuadro local logró crear dos llegadas de peligro, la primera en los pies de Cuevas (85’) quien quiso definir con un taco y llegó en la línea De Paul para tapar. Segundos después Bravo sacó un remate que impactó en el palo izquierdo del golero Azul. El partido era totalmente de Everton. 1 a 0 terminó el partido a favor del local en Viña del Mar.



Con este triunfo, Everton escaló hasta la séptima posición obteniendo los mismos 34 puntos que tiene la U. Los Caturros ahora se enfocan en su próximo rival, Santiago Wanderers en un nuevo clásico de la quinta región. Universidad de Chile en tanto suma su cuarto partido sin ganar y sin mostrar mejoras futbolísticas. Se queda con 34 puntos y sigue en la sexta ubicación de la tabla.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton