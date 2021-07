No levanta cabeza: Wanderers suma nueva derrota ante Antofagasta en el retorno del Campeonato Nacional

Agencia Aton

16.07.2021

Dicen que técnico que debuta, gana. Sin embargo este no fue el caso de Emiliano Astorga, que en su primer partido al mando de Santiago Wanderers sufrió una derrota en calidad de visitante ante Deportes Antofagasta. Esta nueva caída no hace más que ahondar el mal presente de los Caturros, que en 10 partidos solo han rescatado un punto, escenario que los tiene marchando como colistas absolutos del Campeonato.



De todas formas, el Decano tuvo la primera chance de abrir el marcador gracias a una infracción penal que el defensor puma Nicolás Demartini cometió contra José Manuel Aja. Tras el balón se situó Maicol Cabrera, que tras una breve carrera remató cruzado con pierna derecha, pero el balón fue detenido de forma magistral por Ignacio González, a quien ya se le está haciendo costumbre atajar los tiros desde los 12 pasos.



En el 27', Eduard Bello recibió de forma exigida en el área un balón desde la banda izquierda. Anticipando a Facundo Kidd intentó rematar con pierna derecha, pero el balón se fue ligeramente desviado por el palo izquierdo de Mauricio Viana.



Cuatro minutos después, el arquero caturro se luciría con un tapadón para impedir la caída de su arco. Tobías Figueroa recibió el balón en zona caliente, con un enganche se deshizo de la marca de Aja, y en un mano a mano quiso vulnerar la meta visitante, lo que fue impedido por Viana con una gran intervención.



Ya en pleno desarrollo de la segunda mitad, la balanza se inclinaría poco a poco a favor de los nortinos. La primera oportunidad surgió gracias a un cabezazo doble en el área por parte de Figueroa y Demartini que estuvo a centímetros de traspasar la línea de gol. Un manotazo de Viana impidió el gol y mandó el balón al tiro de banderín.



No obstante, tres minutos después se repetirían los nombres para inaugurar el marcador para los locales. Ricardo Blanco ejecutó un centro por izquierda, el cual fue pivoteado por Figueroa para que el esférico quedara en los pies de Demartini. El defensor en área chica le pegó un zurdazo al segundo palo de Viana que significó el 1-0 para los Pumas.



En el 64' estuvo casi el segundo de los dirigidos por Juan José Ribera. Tras centro de Byron Nieto, Tobías Figueroa apareció en el área con un cabezazo al segundo palo del arquero caturro, el cual terminó yéndose por línea de fondo tras dar de lleno en uno de los palos del pórtico porteño.



No hubo chance más clara para los locales que la ocasión del 76', cuando Christian Droguett sancionó penal a favor de los nortinos tras falta de Víctor Retamal sobre Salvador Cordero. Por gol lo quería cambiar Tobías Figueroa, que se atrevió con un derechazo potente al centro el cual fue rechazado por las piernas de Mauricio Viana, que se había lanzado a su izquierda.



Este resultado permite a Antofagasta ascender a la novena posición con 15 puntos, y sigue dejando a Santiago Wanderers en el último puesto con apenas un punto. Para la próxima fecha, los de la Segunda Región se medirán en calidad de visita con Ñublense, el sábado 24 de julio a las 15:00 horas; mientras que el Decano hará lo propio en calidad de forastero ante Palestino, el domingo 25 de julio también a las 15:00 horas.