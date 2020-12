No levanta: Colo Colo deja escapar el triunfo ante un Huachipato con diez hombres y sigue colista

24Horas.cl Tvn

05.12.2020

Colo Colo sigue sufriendo en el Campeonato Nacional y este sábado debió conformarse con un empate 2-2 como visita ante Huachipato, resultado que a priori no se vería con tan malos ojos en Macul, de no ser por cómo fue el trámite del encuentro.

Los albos comenzaron ganando al minuto de juego y, cuando iban 2-1 arriba en el primer tiempo, Huachipato sufrió la expulsión de Juan Sánchez Sotelo. No obstante, con 10 hombres, los acereros consiguieron el empate en el segundo tiempo.

De esta manera, Colo Colo sigue como único colista a tres puntos de Deportes La Serena, escuadra que es su rival directo para evadir el descenso y al que enfrentará este martes en el Monumental.

El duelo no pudo empezar mejor para el cuadro popular. En apenas 2 minutos y ante una dormida zaga local, Brayan Véjar inició una jugada por derecha que terminó con César Fuentes habilitando a Leonardo Valencia para que pusiera la apertura de la cuenta.



El tanto dio pie a una vertiginosa primera parte en el CAP, donde Cristián Cuevas desperdició el empate por milímetros a los 10' y Gustavo Florentín hizo un cambio -Antonio Castillo por Joffre Escobar- en apenas 18 minutos. Y aunque los albos no bajaron el ritmo tras anotar, de todas formas sufrieron la paridad a los 24' a través de Juan Sánchez Sotelo, quien aprovechó una serie de rebotes para definir al ángulo del arco de Brayan Cortés.



Pese al tanto, los dirigidos por Gustavo Quinteros no se desmotivaron y volvió a ponerse arriba a los 28' con un cabezazo de Maximiliano Falcón. Además, luego le llovería sobre mojado a los acereros, porque Sánchez Sotelo se fue expulsado a los 33' tras una criminal infracción sobre Nicolás Blandi.



Los visitantes se relajaron con la ventaja tanto en el marcador como de jugadores en cancha y desperdiciarían dos buenas ocasiones de marcar el tercero. César Fuentes intentó un taco al borde del arco a los 53' que encontró atento a Yerko Urra, mientras que Javier Parraguez, quien ingresó por un discreto Blandi, le pegó muy mal a los 66' en una buena ocasión.



Lo pagaría caro Colo Colo, pues el local lo terminó empatando con más garra que fútbol. En un tiro de esquina, el capitán de los dueños de casa, César Sepúlveda, metió un cabezazo implacable a los 70' y desató la fiesta en el combinado de Talcahuano.



La igualdad fue letal para el Cacique, que pese al hombre más no volvió a reaccionar e incluso pudo sufrir la derrota de no ser por una buena atajada de Cortés a los 81'. Ni el debut de Ignacio Jara en los minutos finales pudo cambiar el rumbo de una escuadra que perdió la brújula. Mientras, los de Florentín se replegaron para asegurar un resultado que los deja séptimos con 30 puntos.



Se agudiza la crisis de los albos, que apenas llevan cuatro victorias en toda la temporada y que siguen últimos con 18 unidades. El choque ante La Serena del martes será clave, mientras que quedan dudas si el retorno de Jorge Valdivia bastará para revertir una crisis histórica.

Fuente: 24Horas.cl con información de Agencia Aton