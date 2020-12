"No lo esperaba y menos en la forma": Gualberto Jara relata cómo fue que Colo Colo lo despidió

Agencia Aton

29.12.2020

Gualberto Jara no olvida su dolorosa salida de Colo Colo. El ahora ex técnico del Cacique realizó sus descargos contra Blanco y Negro por su despido de las divisiones inferiores del cuadro albo.



El estratego aseguró que le habían confirmado que seguiría en el cargo, pero en medio de su recuperación tras una operación, le informaron sobre su destitución.



"No diría traicionado, pero sí defraudado. No lo esperaba y menos en la forma, porque en un momento difícil para el club tomé un fierro caliente, empezamos con mucho entusiasmo, con mucha ilusión hasta que llegamos al parón (por el coronavirus) en las que se producen varias situaciones negativas, conflictos, que nos llevan a iniciar mal el reinicio del Campeonato Nacional. Luego me bajan de nuevo a las divisiones menores con la promesa que volvía al cargo, que todo seguía igual para el próximo año, inclusive aprovecho ese tiempo en donde no hay competencias en categorías menores para efectuarme una operación y en plena licencia y reposo me dicen que estoy despedido, que no se me renueva contrato", reconoció el DT en conversación con radio Futuro.





"Recién el día 23 puedo conversar con Harold Mayne-Nicholls, quien me comunica esta decisión del directorio. Es la sorpresa, la tristeza de haber sobrellevado por mucho tiempo situaciones difíciles, porque me tocó vivir lo peor de Colo Colo y terminar de esa forma no es lo que uno espera. Yo tuve la promesa de mucha gente, en especial de Marcelo Espina, de Harold y, de forma general del directorio, que vuelvo a mi puesto de trabajo. Incluso me dicen que con tranquilidad me tome un par de semanas para que me desenchufe un poco por todo lo que pasamos esas semanas para luego volver. Volvimos a entrenar dos o tres semanas, para luego someterme a esta operación y luego me entero por la prensa, hasta que Harold me comunica de manera oficial esta decisión", añadió.

"INICIAMOS BIEN, PERO..."



Sobre la responsabilidad de haber conducido al primer equipo tras el despido de Mario Salas, sostuvo: "Iniciamos bien, con entusiasmo, con ganas, con el respaldo de los jugadores, sentía en esa primera etapa el apoyo del directorio, el acercamiento a los trabajos y al plantel hasta que viene el parón y se genera este conflicto laboral con los jugadores que, a mí entender, fue muy mal llevado, pues pasamos a tener problemas de relación entre jugadores y directorio. Ahí se produce un corte muy violento, muy áspero y que nunca más se volvió a recuperar".



"Eso influye, nosotros no podíamos planificar, no podíamos tener un relacionamiento con los jugadores para controlar, desarrollar una preparación a distancia. Pasaron más de tres meses y todo eso influye. Además, la vuelta a los entrenamientos no fue la normal, fue progresiva en grupos y todo eso influyó para que no se dieran los resultados esperados y empezamos a caer en el tema de las lesiones, que estaba presupuestado, pero no en la forma que se dio", agregó.



Por último, Jara aseguró que Colo Colo no descenderá: "Yo estoy convencido de que Colo Colo va a salvar la categoría. Yo sigo confiando en el plantel y más ahora que hay un cierto tiempo para recuperar a jugadores lesiones, que se puede trabajar el aspecto táctico, recuperarlos físicamente y pienso, confío en la jerarquía de los jugadores, en ese compromiso que tienen y que van a salir adelante".