"No lo puedo creer todavía": La desconsolada reacción de la Magia Azul en empate entre la 'U' y Colo Colo

18.01.2021

En Universidad de Chile siguen sin poder creer la opción que dejaron pasar de no vencer a Colo Colo en el Superclásico jugado este domingo en el Estadio Monumental.

Y es que los azules enfrentaban a su archirrival viviendo una de sus peores realidades deportivas de su historia, al tener reales opciones de descender a Primera B. Es por esto que en el entorno azul no perdonan haber dejado pasar la opción de ganar en Macul por primera vez en los últimos casi 20 años.

Este fue el panorama de velorio que se vivió en el programa 'La Magia Azul', donde lapidaron con contundencia el cometido de la 'U' en el 0-0 en Macul, con Jimmy Martínez como máximo blanco de las críticas, debido a la acción que desaprovechó en los minutos finales.

"No lo puedo creer todavía, como va a tener miedo de pegarle al arco. Era la única opción que tenía... Además sorprendió al propio Henríquez, que jamás espero que le devolvieran ese balón y por eso le pegó pifiado", fue uno de los comentarios.

Acerca de la larga racha en contra que sufren los azules, sentenciaron: "Es para un análisis más profundo, porque Colo Colo ha pasado por todas las etapas y la más profunda crisis era esta. Si hoy la 'U' lo golpeaba profundamente, lo dejaba knockout y lo desaprovechó. Siguen pasando los años, la historia y es el mismo cuento".

"Nunca había visto un Colo Colo tan malo como el de hoy, nunca había visto un clásico tan tranquilo como el de hoy, nunca vi en riesgo por lo menos el empate, me ratifica que la 'U' no sabe ganar los partidos, lo demostró en la jugada de Jimmy Martínez, que no se atrevió a perderse la oportunidad realmente increíble, es el peor Colo Colo de los 20 años en que no hemos ganado en el Monumental", detallaron.

"A pesar de todo creo que si alguien debió ganar esa fue la Universidad de Chile, pero esto ya es un tema ni de sicólogo, es de siquiatria. No haberle ganado a este Colo Colo es realmente una vergüenza, aunque el empate le sirve más a la 'U' que Colo Colo", lanzó 'Tito' Awad.

Finalmente, concluyeron otra vez recordando a Martínez, sentenciando que la acción que protagonizó será la que quede en la retina de los hinchas.

"La imagen y el recuerdo lamentablemente Jimmy, va a quedar en tus pies. Hubiera preferido que la pelota pegue en el palo, se vaya afuera, la ataje el arquero, cualquier cosa, menos cagarse en ese momento y devolvérsela a Henríquez", cerraron.

