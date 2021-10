"No me da miedo decirlo": Johnny Herrera sin filtro se refiere al presente de Universidad de Chile

24horas tvn

27.10.2021

"Ha ganado solo un punto de los últimos 21 posibles. Una campaña desastrosa no solo para Universidad de Chile, sino que para cualquier equipo". Así Johnny Herrera comenzó su análisis del presente del equipo azul que recientemente confirmó en el cargo a Esteban Valencia.

En su rol de comentarista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el histórico portero de la U manifestó que el presente del equipo "ni siquiera es desastrosa. Para mí el presente de Universidad de Chile hoy es penoso. Da pena ver a la U en cancha, con jugadores y cuerpo técnico entregados".

Herrera recordó lo dicho hace unos meses tras la eliminación de los azules en la Copa Chile ante Fernández Vial. "Al ver el plantel que tiene la U, la forma en que se conformó y la gente que lo conformó, dije que si la U seguía en ese ritmo, lo más probable es que iban a terminar peleando el descenso. Está grabado, no lo estoy inventando ahora que el equipo no está bien", manifestó.

"NO ME DA MIEDO DECIRLO"

Continuando con su análisis de Universidad de Chile, Herrera apuntó contra los refuerzos y la conformación del plantel que hoy tiene a disposición el técnico Esteban Valencia.

"Sin ir más lejos es ver los rendimientos de los refuerzos que llegaron este año. No me da miedo decirlo, este plantel se conformó pensando en no sé qué cosa. Qué pajarito le pasaba por la cabeza a los dirigentes, a los gerentes de fútbol anteriores", sostuvo.

"Desde un principio dijimos que el plantel estaba descompensado. Para pelear el campeonato necesitabas dos jugadores por puesto. Da pena ver así a mi querida U", concluyó.