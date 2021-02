"No me da para penal": ANFP libera audios del VAR sobre polémica jugada de Colo Colo-Cobresal

Agencia Aton

Gran polémica causó la jugada que podría haber sido penal en los minutos finales del encuentro entre Colo Colo y Cobresal, que, de concretarse, habría significado la permanencia de los albos en la división de honor. La ANFP liberó el audio en donde el árbitro central, Francisco Gilabert dialoga con sus pares del VAR, dejando ver que hubo una diferencia de opinión.



“Es una jugada de balón dividido. Si bien puede tocar al blanco (Falcón), no me parece para penal. Es una jugada completamente de fútbol”. Posterior a sus dichos, y por sugerencia del VAR, Gilabert fue a revisar la jugada personalmente.



Con la ayuda del primer asistente, que “sacó de encima” a los jugadores que iban a reclamar el penal, el juez central pudor revisar la jugada y decidió no cobrar penal e ir con balón a tierra. En la cabina de asistencia dejaron en claro que consideraron que la falta si fue penal, cosa que Gilabert consideró, pero decidió desestimar.



La acción fue decisiva ya que ocurrió en los minutos finales del encuentro y selló el empate sin goles entre albos y mineros. Con ese punto, Colo Colo no pudo zafar definitivamente de la zona de descenso y tendrá que definir su estadía en Primera en el último partido.



En El Teniente, a las 18:30 del domingo, O’Higgins recibirá al equipo de Gustavo Quinteros en uno de los cuatro encuentros que se jugarán en paralelo que, además de buscar a los equipos que descenderán y jugarán el partido definitorio, también revelará que escuadras irán a las copas internacionales de este año.