"No pidan que gane": La crítica de Claudio Borghi previo al debut de la U en la Copa Libertadores

El "Bichi" se manifestó sorprendido por la situación del jugador Jens Buss, quien ha sido pretendido por Colo Colo y Universidad de Chile. "Si un equipo grande no puede gastar esa cifra, no se puede", manifestó.

10.03.2021

"¿Cuánto es el precio del 33% de Jens Buss?". Con esta pregunta Claudio Borghi, en su rol de panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, cuestionó la poca capacidad para invertir que tienen los clubes en la previa del partido que disputará Universidad de Chile ante San Lorenzo.

"Me llama la atención que todos los quieren traer, pero nadie puede pagar ese 33%. Estamos hablando de ocho, siete, cinco millones de dólares", manifestó irónicamente sobre el lateral que ha sido pretendido por albos y azules.

Luego de ser informado que la cifra es de 130 mil dólares, el "Bichi" reaccionó: "Si no podemos pagar esa plata, entonces muchachos no pidan competencia. Viene San Lorenzo, Independiente del Valle, no pidan que gane".

"Si un equipo grande no puede gastar 130 mil dólares, estamos `al horno con papas`", concluyó.

