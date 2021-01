"No podía ser": José Pedro Fuenzalida revela que Jorge Sampaoli lo quiso fichar en la 'U'

Además, el capitán de Universidad Católica, reconoció que buscó contactarse con Nicolás Castillo, luego que el delantero lo criticara abiertamente en redes sociales. "Traté de contactarme con él, pero no hubo respuesta", dijo.

24Horas.cl TVN

22.01.2021

José Pedro Fuenzalida reveló este viernes que Universidad de Chile intentó ficharlo cuando él jugaba en Colo Colo y a los azules los dirigía Jorge Sampaoli, quien posteriormente constantemente citó a 'Chapita' a la Selección Chilena.

En conversación con Pelota Parada de TNT Sports, el jugador de la UC confesó que "hubo conversaciones con Sampaoli, pero de plano le dije que no podía ser".

"Estaba en Colo Colo y no sentía que pasar por la 'U' me iba a dar algo distinto. Mi objetivo era salir al extranjero (…) Después tuve otra conversación con Sebastián Beccacece, pero fue lo mismo, no era algo que tenía en mis planes", agregó.

Al mismo tiempo, Fuenzalida aseguró que buscó conversar con Nicolás Castillo luego que lo criticara abiertamente en redes sociales por su confesión en donde el '19' cruzado opinó: "Si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país y eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos... Después, según lo que yo creo, Católica es lejos la mejor institución".

"Traté de contactarme con él, pero no hubo respuesta (…) No es algo que me preocupa. Sigo muy enfocado en lo que estoy viviendo acá”, subrayó.

: "Él lo niega": La inédita imagen de Nicolás Castillo con la camiseta de Colo Colo Leer más

Finalmente, en su conversación con TNT Sports, el referente histórico de la Católica reconoció que tuvo ofertas de China hace algunas temporadas, pero que el mejor lugar para estar sin dudas es la UC.

"Tuve ofertas para ir a China pero justo cambió la regulación de jugadores extranjeros allá, así que no se dio (…) Hoy por hoy el mejor lugar para estar es Católica", cerró.