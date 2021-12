"No queríamos que finalizara": Jorge Sampaoli confesó el gesto de Ronaldinho con la U

24horas tvn

13.12.2021

Sin duda uno de los personajes más relevantes en la última década para Universidad de Chile es Jorge Sampaoli. El ex técnico de los azules, llevó al equipo a uno de sus momentos más gloriosos en su historia, logrando un ansiado tricampeonato y la Copa Sudamericana 2011.

El actual técnico del Olympique de Marsella, protagonizó una entrevista con Memorabiblia de TNT SPORTS, recordando su paso por el equipo universitario al cual, según confesó, continúa pendiente en la actualidad.

"El domingo, cuando la U jugó el partido por mantener la categoría, lo sentí como propio y eso me hizo recordar el 2011. El particular vínculo que tengo con la institución, no va a terminar nunca", aseguró.

LA VISITA DE RONALDINHO

En la misma entrevista se refirió a la obtención de la Copa Sudamericana, revelando el gesto que tuvo Ronaldinho luego de caer como local ante los azules cuando jugaba por Flamengo.

"No queríamos que finalizara ese partido, queríamos seguir haciendo goles (...) Ronaldinho, terminó el partido y vino al vestuario a felicitar, diciéndonos que era impresionante lo que jugaba este equipo. Y eso también fue elevando la creencia de los jugadores de que podían”.

La entrevista completa a Sampaoli se dará a conocer este martes 14 de diciembre a las 21:00 horas, en el aniversario de los 10 años del título azul.