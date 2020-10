"No se jugaba a nada": La reacción de los hinchas de la U ante posible regreso de Martín Lasarte

24horas tvn

20.10.2020

El presente de Universidad de Chile no tiene contentos a los hinchas azules y, al parecer, tampoco a la dirigencia de Azul Azul. Y es que en las últimas horas tomó fuerza el nombre de Martín Lasarte como posible reemplazante de Hernán Caputto. De hecho, la concesionaria ya se habría contactado con "Machete" para negociar un posible regreso al elenco estudiantil.

La noticia causó furor entre los fanáticos de la U, quienes se volcaron a Twitter para manifestarse ante la opción de la vuelta del DT uruguayo, quien dejó el club en 2015.

Mientras algunos se mostraron a favor de la contratación de Lasarte, otros recordaron que en su último tiempo como entrenador del elenco laico el equipo no tuvo un buen rendimiento.

"Lasarte cuando se fue los últimos dos campeonatos no se jugaba a nada, es mejor que lo que hay si, pero los necesitamos creo que NO", "Ojalá que Lasarte sea un aporte no más", "Cualquiera es mejor que Caputto. Si es Lasarte no es tan malo", "Lasarte ya fue técnico de la U y nada nuevo, como tan ineptos", "Me parece impresionante que a algunos se les haya olvidado que el último semestre de Lasarte con la U hizo 17 puntos de 45 y casi nos deja en la zona de descenso, pero claro es un tipazo, se viste formal y todo eso que obnubila a algunos", "Cada vez más perdidos en @udechile Lasarte salió por malas campañas", "Malísima elección Lasarte, no me convence en nada. Necesitamos un DT joven con proyección que venga a rejuvenecer y a cambiar toda una plantilla que esta muerta", "No me gusta Lasarte para que vuelva", "No había ninguno con mejor propuesta ? Rostro con ojos girando no existe ningún dt mejor? Si llega, que le saque trote al equipo, y también que saque a los malos que son varios", fueron algunos comentarios.