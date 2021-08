"No sé por qué si no tiene lesiones": Coté López aseguró que Luis Jiménez ya piensa en el retiro

Agencia Aton

28.08.2021

María José López dio luces respecto del futuro de su marido, Luis Jiménez, en el fútbol chileno. La modelo usó su cuenta de Instagram para responder las preguntas de sus seguidores, y no faltó quien preguntó por los próximos planes de su esposo en su carrera profesional.



Alguien le envió a la modelo la siguiente pregunta: "¿Te gustaría ver a Luis en un nuevo equipo?", junto a un emoticón azul y otro rojo, haciendo alusión a una eventual negociación entre el futbolista y Universidad de Chile.



Ante eso, "Cote" respondió: "Sinceramente a mí me gustaría seguir viéndolo jugar, partamos por ahí, porque él ya está pensando en si se retira a fin de año y yo no sé por qué, porque no tiene ni lesiones, juega todos los partidos y los 90 minutos".

Inédita información entregada por López respecto al futuro de Jiménez, que con sus 37 años ha logrado destacar de sobremanera en el Campeonato Nacional con notables goles y asistencias.

Además, fue convocado por Martín Lasarte para la triple fecha de Eliminatorias.