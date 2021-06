"No se soporta más": Hinchas de Colo Colo no lo pueden creer y apuntan sus críticas contra Iván Morales

El delantero de los albos no logró definir frente al arco ante La Serena, generando la reacción de los fanáticos.

06.06.2021

Cuando se disputaban los minutos finales del primer tiempo, los hinchas de Colo Colo se ilusionaron con una clara ocasión de gol pero que finalmente Iván Morales desperdició frente al portero de Deportes La Serena.

El delantero albo había quedado solo ante Zacarías López, pero no logró darle a la pelota, manteniéndose así el 0-0 tras finalizar la primera parte.

La reacción de los hinchas de Colo Colo no se hizo esperar y rápidamente apuntaron contra Morales con mensajes como: "no se soporta más su titularidad", "cómo no vamos a tener un 9 decente" y "un chiste que sea titular".