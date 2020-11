"No sirve para nada": El duro análisis de Claudio Borghi sobre el trabajo de juveniles en Colo Colo

El ex DT de los albos se mostró muy crítico con el funcionamiento de cadetes, destacando que el partido ante Audax Italiano "es una final".

19.11.2020

Mientras la dirigencia de Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos para potenciar el equipo de Gustavo Quinteros, el ex DT de los albos, Claudio "Bichi" Borghi, realizó una dura crítica a partir de esta situación.

En su rol de panelista de CDF, Borghi manifestó: “Cuando veo que llega un entrenador como Gustavo Quinteros, muy capaz, pero que tiene que salir a buscar jugadores, quiere decir que el trabajo de divisiones inferiores de Colo Colo no sirve para nada".

"Digo esto porque cuando estuve en Colo Colo vi que la cantidad y calidad de jugadores era mejor que en otros lugares. Cuando uno está ahí y ve lo que tienen Audax , Unión Española, son desechos de las inferiores de Colo Colo. No tiene nada de malo, pero después tenemos que ir a comprarlo de nuevo”, agregó en declaraciones reproducidas por DaleAlbo.cl.

Borghi, recordando su exitoso paso como entrenador de Colo Colo, destacó que la "ventaja que tuve con diferencia de otros técnicos fue que conocía las inferiores".

"Sabíamos que venía cuando vendíamos a alguien, cuando vendimos a Matías (Fernández) sabíamos a quién subir. Si no hay comunicación entre el técnico del primer equipo y la gente de abajo es complicado. El que los tiene que proyectar a los jugadores no los conoce. Hace dos años dijeron que iban a hacer el 60/40 y a este paso no llegamos”, concluyó.